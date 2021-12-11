Ферстаппен прокомментировал завоевание поул-позиции Гран-при Саудовской Аравии
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание поул-позиции Гран-при Саудовской Аравии. Слова 24-летнего гонщика приводит Sky Sports:
«Конечно, именно такого результата мы и стремились добиться. Но учитывая форму соперников в последних гонках, сделать это было непросто. А сейчас я просто жду завтрашнюю гонку – потому что именно она будет важнее всего.
Машина хорошо работала на шинах обоих типов. Вечером температура падает, становится прохладнее – что вполне естественно. В таких условиях шинам «софт» будет проще – но посмотрим, что будет завтра.
Будет очень важно хорошо стартовать, а дальше постараемся как можно лучше проехать свою гонку. А там посмотрим, чем все это закончится».
В общем зачете Ферстаппен и Льюис Хэмилтон имеют одинаковое количество очков, но нидерландец находится выше благодаря большему количеству побед в сезоне.
Таким образом, если по ходу гонки оба пилота сойдут или финишируют за пределами топ-10, то чемпионом мира впервые в карьере станет Ферстаппен.