Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание поул-позиции Гран-при Саудовской Аравии. Слова 24-летнего гонщика приводит Sky Sports:

Машина хорошо работала на шинах обоих типов. Вечером температура падает, становится прохладнее – что вполне естественно. В таких условиях шинам «софт» будет проще – но посмотрим, что будет завтра.

Будет очень важно хорошо стартовать, а дальше постараемся как можно лучше проехать свою гонку. А там посмотрим, чем все это закончится».