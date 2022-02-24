Ферстаппен: «Болид стал совсем другим – стараемся найти баланс и выяснить предельные возможности»
Ферстаппен против Гран-при России из-за ее агрессии в Украине
Макс уверен, что неправильно соревноваться в воюющей стране
16:59
Макс Ферстаппен / Фото: Red Bull
Чемпион Формулы-1 в сезоне 2021 года Макс Ферстаппен заявил, что не следует проводить Гран-при России.
«Я думаю, что если страна воюет, гоняться там неправильно, это точно. Но это не только мое мнение. Весь паддок решит, как поступить».
Этап Формулы-1 в Сочи должен пройти 23-25 сентября.
Напомним, ранее пятикратный олимпийский чемпион отказался ехать на турнир в Россию.