Ферстаппен: «Не пытаюсь как-то критиковать Renault, но мне очень нравится работать с Honda»
Ферстаппен раскритиковал популярный сериал о Формуле-1 и отказался от съемок в нем
Лидер личного зачета недоволен искажениями фактов в Drive to Survive
Макс Ферстаппен / Фото: Twitter Ферстаппена
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что больше не станет участвовать в съемках Drive to Survive от Netflix о Формуле-1, поддав сериал критике:
Они просто придумывают некоторые соперничества, которых на самом деле не существует. Поэтому я принял решение больше в этом не участвовать – и больше не давать им интервью, потому что ты не можешь ничего продемонстрировать. Я не большой любитель драмы – меня интересуют факты и реальные вещи, которые происходят на самом деле.
Проблема в том, что они всегда будут выставлять тебя в таком свете, в каком выгодно только им. И что бы ты ни сказал, они все равно сделают так, что ты будешь выглядеть безрассудным, постараются изобразить тебя…ну, так, чтобы это подходило сценарию серии.
Мне это никогда не нравилось. Я предпочитаю интервью один на один с человеком, который хочет со мной поговорить, хочет меня узнать.
Напарник лидера личного зачета по австрийской команде Серхио Перес жалеет, что в новом сезоне болиды претерпят серьезных изменений.
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