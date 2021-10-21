Ферстаппен раскритиковал популярный сериал о Формуле-1 и отказался от съемок в нем

Макс Ферстаппен / Фото: Twitter Ферстаппена

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что больше не станет участвовать в съемках Drive to Survive от Netflix о Формуле-1, поддав сериал критике:



Проблема в том, что они всегда будут выставлять тебя в таком свете, в каком выгодно только им. И что бы ты ни сказал, они все равно сделают так, что ты будешь выглядеть безрассудным, постараются изобразить тебя…ну, так, чтобы это подходило сценарию серии.

Мне это никогда не нравилось. Я предпочитаю интервью один на один с человеком, который хочет со мной поговорить, хочет меня узнать.