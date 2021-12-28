Ферстаппен рассказал, как его воспитывал отец: «Он называл меня свиньей»

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Чемпион мира Макс Ферстаппен рассказал, как его воспитывал отец – бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен. Слова пилота Red Bull приводит Ziggo Sport:

«Черт побери, да ты умственно отсталый», «тупая свинья», «у тебя ничего не выйдет» и все в таком духе. Эти фразы хорошо отражают то время.

Мой отец всегда говорил прямо, если дела шли не очень здорово или я плохо старался. Это мотивировало меня: я хотел доказать ему, что у меня получится, что я быстрый».