Сайнс: «Я считаю, что на одинаковых машинах Хэмилтона и Ферстаппена можно победить»
Ферстаппен рассказал, как его воспитывал отец: «Он называл меня свиньей»
Йос Ферстаппен не церемонился с сыном
Фото: The SportsRush
Чемпион мира Макс Ферстаппен рассказал, как его воспитывал отец – бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен. Слова пилота Red Bull приводит Ziggo Sport:
«Я действовал расслабленно, и отцу не особо это нравилось. Сколько раз я слышал, что стану водителем грузовика. Все из-за того, что я был расслабленным и порой ленивым – так он считал.
«Черт побери, да ты умственно отсталый», «тупая свинья», «у тебя ничего не выйдет» и все в таком духе. Эти фразы хорошо отражают то время.
Мой отец всегда говорил прямо, если дела шли не очень здорово или я плохо старался. Это мотивировало меня: я хотел доказать ему, что у меня получится, что я быстрый».
Напомним, в этом сезоне Ферстаппен в драматической развязке вырвал чемпионский титул в борьбе с Льюисом Хэмилтоном.
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