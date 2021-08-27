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Ферстаппен стал первым во второй практике Гран-при Бельгии

Фернандо Алонсо на Alpine показал четвертый результат
Автоспорт Формула-1
17:16
Ферстаппен стал первым во второй практике Гран-при Бельгии
Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии. Следом расположился Валттери Боттас из Mercedes. Третьим стал лидер чемпионата Льюис Хэмилтон.

Лучшее время среди не топовых команд показал пилот Alpine Фернандо Алонсо, расположившейся на четвертом месте.

Результаты второй практики Гран-при Бельгии:

Первую практику выиграл Боттас.

Сергей Остапенко
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Теги

Макс Ферстаппен Валттери Боттас Льюис Хэмилтон Фернандо Алонсо

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