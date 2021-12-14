Ферстаппен: «Я сочувствую Хэмилтону, по ходу всей гонки он все делал правильно»
Ферстаппен: «Теперь я достиг всего в Формуле-1»
Голландец рассказал, насколько для него важен титул
Макс Ферстаппен / фото - skysports.com
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен рассказал, насколько для него важен титул чемпиона Формулы-1.
Голландца цитирует Autosport:
«Нет, моя жизнь от этого не изменится. Конечно, я очень счастлив стать чемпионом. Это финальная цель в Формуле-1, все остальное будет бонусом.
Разумеется, я продолжу гоняться, но, если говорить о достижениях, теперь я достиг всего в Формуле-1».
Макс Ферстаппен подвел итоги решающего Гран-при Абу-Даби.
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