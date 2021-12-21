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Тема дня«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
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Ферстаппен только стал чемпионом, но уже может покинуть Формулу-1

Все зависит от другого члена Red Bull
Автоспорт Формула-1
16:10
Ферстаппен только стал чемпионом, но уже может покинуть Формулу-1
Фото: Getty Images

Новоиспеченный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен заявил, что уйдет из «Королевских гонок» если его гоночный инженер Джанпьеро Ламбиазе решит покинуть спорт. Слова пилота Red Bull приводит Ziggo Sport:

«Я сказал ему, что работаю только с ним. Как только он остановится, я тоже остановлюсь.

Конечно, иногда мы можем быть довольно строгими друг с другом, но это положительно сказывается на работе. Он должен говорить мне, когда я веду себя как придурок, а я должен говорить ему, если он что-то делает не так. Так что я не стесняюсь и всегда при надобности могу что-то сказать».


Ранее Ферстаппен рассказал о самых ярких моментах сезона.

Сергей Остапенко
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