Ферстаппен только стал чемпионом, но уже может покинуть Формулу-1

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Новоиспеченный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен заявил, что уйдет из «Королевских гонок» если его гоночный инженер Джанпьеро Ламбиазе решит покинуть спорт. Слова пилота Red Bull приводит Ziggo Sport:

Конечно, иногда мы можем быть довольно строгими друг с другом, но это положительно сказывается на работе. Он должен говорить мне, когда я веду себя как придурок, а я должен говорить ему, если он что-то делает не так. Так что я не стесняюсь и всегда при надобности могу что-то сказать».