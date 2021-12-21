Ферстаппен – о самых ярких моментах сезона: «Две победы в Австрии, победа на домашнем этапе и сумасшедшая развязка в Абу-Даби»
Ферстаппен только стал чемпионом, но уже может покинуть Формулу-1
Все зависит от другого члена Red Bull
Фото: Getty Images
Новоиспеченный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен заявил, что уйдет из «Королевских гонок» если его гоночный инженер Джанпьеро Ламбиазе решит покинуть спорт. Слова пилота Red Bull приводит Ziggo Sport:
«Я сказал ему, что работаю только с ним. Как только он остановится, я тоже остановлюсь.
Конечно, иногда мы можем быть довольно строгими друг с другом, но это положительно сказывается на работе. Он должен говорить мне, когда я веду себя как придурок, а я должен говорить ему, если он что-то делает не так. Так что я не стесняюсь и всегда при надобности могу что-то сказать».
Ранее Ферстаппен рассказал о самых ярких моментах сезона.
Комментарии 0