Рассел: «Я думал, что отличным результатом будет просто выйти из первого сегмента, а теперь мы будем стартовать со второго места»
Ферстаппен: «Трасса крайне сложная, когда становится влажной»
Пилот Red Bull завоевал шестой поул в сезоне
Фото: пресс-служба Формулы-1
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бельгии. Слова 23-летнего гонщика приводит BBC:
«Это была действительно сложная квалификация. Было непросто удержать машину на трассе. А потом, после долгого перерыва, вызванного появлением красных флагов, было нелегко возобновлять заезд. Что касается трассы, то она потрясающая, но крайне сложна, когда становится влажной».
Для Ферстаппена это шестой поул в сезоне. Следом за ним сенсационно расположился Джордж Рассел из Williams.
Также в квалификации произошла серьезная авария.
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