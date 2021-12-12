Ферстаппен: «Целью было выиграть титул – и теперь мы это сделали»

Макс Ферстаппен / фото - Twitter

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Абу-Даби, прокомментировав завоевание титула чемпиона Формулы-1.

Голландца цитирует портал Sky Sports:

Я не знаю что сказать. Моя команда и Honda – они это заслужили. Я люблю их и сейчас просто хочу разделить с ними эту радость, ведь мне очень нравится с ними работать. Это был невероятный год. Наконец-то, мне хоть немного повезло.

Я также должен сказать огромное спасибо Чеко Пересу. Сегодня он выложился на максимуме, отличная командная работа, он просто замечательный напарник.

Моя команда знает, что я люблю их и надеюсь, что мы проведем вместе 10-15 лет. Я не вижу причин чего-то менять, я хочу остаться с ними на всю жизнь. Надеюсь, они мне позволят. Кристиан и Гельмут поверили меня, позвав в команду в 2016 году, нашей целью было выиграть титул – и теперь мы это сделали.

В детстве моей целью было стать пилотом Формулы-1. Ты надеешься на победы, надеешься попасть на подиум – что однажды попадешь на подиум и услышишь гимн своей страны. А теперь я стою здесь и мне говорят, что я чемпион мира…это что-то невероятное.

Льюис потрясающий гонщик и потрясающий соперник. Они очень сильно осложнили нам жизнь. Две команды соперничали между собой, у нас были тяжелые времена, но это тоже часть гонок. В конце концов, побеждать хотят все. Сегодня все могло сложиться как в мою пользу, так и в его. А в следующем году мы вернемся, и попробуем снова».