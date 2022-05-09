Ферстаппен: «У нас по-прежнему есть проблемы с надежностью»

Макс Ферстаппен / фото - formula1.com

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен рассказал, что австрийской команде нужно продолжать работу над улучшением болида.

Ферстаппена цитирует портал Racefans.net:

Еще в гонке пара проблем возникла у Чеко, с этим нужно разобраться. При этом очевидно, что у нашей машины большой потенциал, нам просто нужно повысить надежность.

У меня было много проблем в пятницу, что негативно повлияло на ход уик-энда, особенно это касается субботы. Да, в гонке все прошло нормально, но ведь все легко могло сложиться иначе».