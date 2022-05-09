Ферстаппен наздоганяє Леклера. Загальний залік та Кубок конструкторів після Гран-прі Маямі
Ферстаппен: «У нас по-прежнему есть проблемы с надежностью»
Голландец рассказал, что Red Bull нужно продолжать работу над улучшением болида
Макс Ферстаппен / фото - formula1.com
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен рассказал, что австрийской команде нужно продолжать работу над улучшением болида.
Ферстаппена цитирует портал Racefans.net:
«У нас по-прежнему есть проблемы, которые требуют решения. То есть мы конечно быстры, но в пятницу все прошло просто ужасно, а это не слишком здорово, если вы хотите хорошо провести уик-энд.
Еще в гонке пара проблем возникла у Чеко, с этим нужно разобраться. При этом очевидно, что у нашей машины большой потенциал, нам просто нужно повысить надежность.
У меня было много проблем в пятницу, что негативно повлияло на ход уик-энда, особенно это касается субботы. Да, в гонке все прошло нормально, но ведь все легко могло сложиться иначе».
Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Майами.
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