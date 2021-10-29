Росберг рассказал, почему Хэмилтон обойдет Ферстаппена в борьбе за титул
Ферстаппен: «У нас с Хэмилтоном хорошие отношения – какие и должны быть между соперниками»
Голландец – о соперничестве с семикратным чемпионом Формулы-1
Макс Ферстаппен / фото - nytimes.blog
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен рассказал о том, что не назвал бы свои отношения с Льюисом Хэмилтоном враждой, даже учитывая столкновения между гонщиками, которые имели место по ходу нынешнего сезона.
Голландца цитирует GP Blog:
«У нас хорошие отношения. Ну, то есть, такие – какие и должны быть между соперниками. То есть, вряд ли мы будем вместе ужинать или что-то вроде того, но это нормально. Мы соперники и всегда стараемся победить друг друга на трассе, но при этом с уважением относимся друг к другу, в том числе и вне гоночного трека. Да, между нами возникла пара напряженных моментов, но в целом все нормально».
Льюис Хэмилтон поделился своими впечатлениями от борьбы с лидером личного зачета Максом Ферстаппеном.
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