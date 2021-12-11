Ферстаппен: «Вчера я отлично себя чувствовал на длинной дистанции на «софте»
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен признал, что команда изначально не планировала стартовать на Гран-при Абу-Даби на шинах «софт». Голландец будет вынужден сделать это, поскольку в итоге свое лучшее время во втором сегменте показал на самых мягких по составу шинах.
Ферстаппена цитирует портал autosport.com:
«Ну, очевидно, что план был не в этом. Я хотел попробовать стартовать на «медиуме», но поставил проплешину на одну из шин. Тем не менее, вчера я отлично себя чувствовал, когда мы тренировали темп на длинной дистанции на «софте». Так что принять это решение было не так уж трудно – то есть мы решили, что все нормально, просто возьмем «софт».
Что касается квалификации, то мы все сделали правильно. Выбрали правильные настройки. С самого начала квалификации ощущения от управления машиной улучшились. Хотя в первом сегменте все было не идеально, нам пришлось чуть-чуть доработать настройки. А вот со второго сегмента ситуация улучшилась – хотя, конечно, именно тогда я поставил на шину проплешину и нам пришлось снова выезжать на трассу, но уже на «софте».
Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание поул-позиции Гран-при Абу-Даби.