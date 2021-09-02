Ферстаппен верит в невероятные перспективы Рассела в Mercedes

Макс Ферстаппен / Фото: Twitter Red Bull

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен разделяет мнение, что пилот Williams Джордж Рассел в случае перехода в Mercedes в следующем сезоне осложнит жизнь Льюису Хэмилтону.



Когда ты проводишь свою первую гонку, то должен следовать советам команды в выборе настроек болида, поскольку изначально ты не до конца понимаешь, чего ждать от машины. И хотя болиды Формулы-1 в целом сильно похожи, настройки могут быть совершенно разными.

Так что да, я уверен в Джордже. Можно посмотреть и на его отличное выступление в Спа. Да, конечно, его машина была в большей степени настроена на дождевые условия, но тем не менее, такой результат за Williams впечатляет. Я думаю, что он будет очень хорошо выступать, если получит место в Mercedes.