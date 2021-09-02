Ферстаппен верит в невероятные перспективы Рассела в Mercedes
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен разделяет мнение, что пилот Williams Джордж Рассел в случае перехода в Mercedes
в следующем сезоне осложнит жизнь Льюису Хэмилтону.
Джордж запрыгнул в кокпит болида Mercedes в Бахрейне и с первого же круга серьезно осложнил жизнь Валттери Боттасу. И логично, что чем больше опыта он будет получать за рулем болида Mercedes, тем больше он будет привыкать к команде и будет становиться все быстрее.
Когда ты проводишь свою первую гонку, то должен следовать советам команды в выборе настроек болида, поскольку изначально ты не до конца понимаешь, чего ждать от машины. И хотя болиды Формулы-1 в целом сильно похожи, настройки могут быть совершенно разными.
Так что да, я уверен в Джордже. Можно посмотреть и на его отличное выступление в Спа. Да, конечно, его машина была в большей степени настроена на дождевые условия, но тем не менее, такой результат за Williams впечатляет. Я думаю, что он будет очень хорошо выступать, если получит место в Mercedes.
Напомним, что на Гран-при Бельгии Рассел завоевал место на первой линии стартовой решетки, а также первый подиум в карьере.
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