Ферстаппен: «Никогда не попадал на подиум в Монако, но в этот раз все должно быть по-другому»
Ферстаппен: «Вполне возможно, останусь в Red Bull до конца карьеры»
Голландец поделился планами на будущее в Формуле-1
Макс Ферстаппен / фото - lanacion.com.ar
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен не исключил, что проведет в нынешней команде оставшуюся часть карьеры.
Слова Ферстаппена приводит портал RacingNews365:
«Это вполне возможно. Все зависит от того, как долго мы останемся конкурентоспособными и, конечно, как долго я буду быстрым. Победы меня мотивируют – точнее, даже шанс на победу».
Макс рассказал, думает ли о том, чтобы выступать после 40 лет.
«Нет, обычно нет. Я хочу гоняться, пока мне это нравится.
Я бы хотел выиграть как можно больше чемпионств, но это зависит от машины. Иногда тебе везет, иногда – нет. Надеюсь, у меня будут какие-то титулы, но кто знает».
По окончании карьеры в Формуле-1 нидерландец не собирается полностью отказываться от гонок.
«Есть много возможностей. Я буду гоняться, но для себя, проводить много времени с друзьями. Я не стану покупать команду или болид Формулы-1, однако буду гоняться в других машинах».
Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако, который пройдет со зрителями.
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