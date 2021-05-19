Ферстаппен: «Вполне возможно, останусь в Red Bull до конца карьеры»

Голландец поделился планами на будущее в Формуле-1

Макс Ферстаппен / фото - lanacion.com.ar

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен не исключил, что проведет в нынешней команде оставшуюся часть карьеры.

Слова Ферстаппена приводит портал RacingNews365:

«Это вполне возможно. Все зависит от того, как долго мы останемся конкурентоспособными и, конечно, как долго я буду быстрым. Победы меня мотивируют – точнее, даже шанс на победу».

Макс рассказал, думает ли о том, чтобы выступать после 40 лет.

«Нет, обычно нет. Я хочу гоняться, пока мне это нравится. Я бы хотел выиграть как можно больше чемпионств, но это зависит от машины. Иногда тебе везет, иногда – нет. Надеюсь, у меня будут какие-то титулы, но кто знает».

По окончании карьеры в Формуле-1 нидерландец не собирается полностью отказываться от гонок.

«Есть много возможностей. Я буду гоняться, но для себя, проводить много времени с друзьями. Я не стану покупать команду или болид Формулы-1, однако буду гоняться в других машинах».

Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако, который пройдет со зрителями.