Ферстаппен: «Я всегда хотел выиграть один титул»
Ферстаппен: «Всегда и во всем стараюсь стать лучше»
Голландец пытается прогрессировать во всех направлениях
Макс Ферстаппен / фото - thesportsrush.com
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен считает, что способен выступать лучше, чем в прошлом сезоне, несмотря на то, что он взял титул.
Слова голландца приводит портал RacingNews365:
«Я всегда говорю себе: «Ты не можешь быть идеальным ни в одной области». Всегда смотрю на себя и во всем стараюсь стать лучше. Это проявляется даже в самых маленьких деталях. Нельзя с ходу значительно стать лучше в каком-то компоненте.
Конечно, в следующем году шины снова будут другими. Так что нам придется изучить это. Но я всегда смотрю на такие вещи и задаюсь вопросом: «Что я могу понять или чему могу научиться благодаря опыту, который я накопил?»
Конечно, я доволен тем, как все сложилось в прошлом году. Это был удивительный сезон. Произошло много непредсказуемых вещей. Две команды боролись друг против друга, а это всегда интереснее, чем когда одна команда доминирует».
Макс Ферстаппен поделился амбициями после завоевания титула по итогам минувшего сезона Формулы-1.
Комментарии 0