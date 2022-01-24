Ферстаппен: «Всегда и во всем стараюсь стать лучше»

Макс Ферстаппен / фото - thesportsrush.com

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен считает, что способен выступать лучше, чем в прошлом сезоне, несмотря на то, что он взял титул.

Слова голландца приводит портал RacingNews365:

Конечно, в следующем году шины снова будут другими. Так что нам придется изучить это. Но я всегда смотрю на такие вещи и задаюсь вопросом: «Что я могу понять или чему могу научиться благодаря опыту, который я накопил?»

Конечно, я доволен тем, как все сложилось в прошлом году. Это был удивительный сезон. Произошло много непредсказуемых вещей. Две команды боролись друг против друга, а это всегда интереснее, чем когда одна команда доминирует».