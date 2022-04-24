Ферстаппен выиграл первый спринт в сезоне
Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи
Red Bull оформили дубль
Макс Ферстаппен / фото - Getty Images
Действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Эмилии-Романьи. Четвертый этап сезона прошел в Имоле.
Голландский пилот Red Bull, который стартовал с первой позиции, прошел 63 круга за чуть более чем полтора часа. Вторым к финишу пришел его партнер по команде Серхио Перес. Третье место занял пилот McLaren Ландо Норрис.
Макс Ферстаппен выиграл первый спринт в сезоне.