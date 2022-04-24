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Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи

Red Bull оформили дубль
Автоспорт Формула-1
22:10
Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи
Макс Ферстаппен / фото - Getty Images

Действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Эмилии-Романьи. Четвертый этап сезона прошел в Имоле.

Голландский пилот Red Bull, который стартовал с первой позиции, прошел 63 круга за чуть более чем полтора часа. Вторым к финишу пришел его партнер по команде Серхио Перес. Третье место занял пилот McLaren Ландо Норрис.

Макс Ферстаппен выиграл первый спринт в сезоне.

Рене Тер Велде
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Теги

Red Bull Макс Ферстаппен Ландо Норрис Серхио Перес McLaren

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