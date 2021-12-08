Ферстаппен высказался о заключительном Гран-при сезона, где он может завоевать титул

Фото: пресс-служба Red Bull

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от заключительного Гран-при сезона, который пройдет в Абу-Даби. Слова нидерландца приводит пресс-служба «быков»:

Трасса Яс Марина претерпела несколько изменений и теперь стала намного быстрее. Будет интересно посмотреть, как это отразится на настройках болида. Очень важно провести в Абу-Даби хорошую квалификацию. Надеюсь, мы сможем это сделать.

В этом году мы добились многих побед и в целом были намного более конкурентоспособны по сравнению с предыдущими сезонами. Так что каждый из нас может быть очень доволен и гордиться тем, чего мы достигли. У нас равное количество очков, и я знаю, что мы, как команда, сделаем все возможное, чтобы выиграть нынешний чемпионат. Нас ждет захватывающая гонка, и мы постараемся завершить сезон как можно лучше».