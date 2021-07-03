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Ферстаппен взял третий поул подряд, Норрис впервые в карьере будет стартовать вторым

Рассел сенсационно на Williams забрался в третий сегмент квалификации Гран-при Австрии
Автоспорт Формула-1
17:14
Ферстаппен взял третий поул подряд, Норрис впервые в карьере будет стартовать вторым
Макс Ферстаппен / Фото: пресс-служба Формулы-1

Лидер общего зачета Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австрии. Второе место впервые в карьере занял пилот McLaren Ландо Норрис, третий – Серхио Перес.

Пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас стали четвертым и пятым соответственно. Главная сенсация дня – Джордж Рассел из Williams, который забрался в третий сегмент, установив личный рекорд именно на машине Williams.

В первом сегменте можно выделить только одну неожиданность – результат Эстебана Окона. Француз занял только 17-е место, в то время как его напарник по Alpine Фернандо Алонсо демонстрировал очень приличный темп и спокойно прошел во второй этап квалификации, однако об испанце чуть позже… В остальном же все как всегда: Никита Мазепин – последний, Мик Шумахер – позицией выше. Также среди неудачников оказались Николос Латифи и Кими Райкконен.

Во втором сегменте все стало куда интересней. Пилоты Ferrari пошли на авантюру и попытались пройти дальше на резине средней жесткости medium, однако по итогу не вышли в заключительный сегмент (Сайнс – 11-й, Леклер – 12-й). Вновь неудачно выступил Даниэль Риккардо (13-е место), особенно на фоне Норриса… Главная же драма развернулась с Фернандо Алонсо, который в заключительной попытке показывал время на первую десятку, однако в последнем повороте его заблокировал Себастьян Феттель – это стоило испанцу выхода дальше. Немца же, который стал восьмым, почти наверняка накажут несколькими позициями на старте.

Отдельного упоминания заслуживает Джордж Рассел. Британец на Williams попал в третий сегмент, где еще и умудрился опередить Лэнса Стролла из Aston Martin. Девятое место – лучшее для Williams в квалификациях за последние несколько сезонов.

В финальном отрезке Ферстаппен установил лучшее время уже в первой попытке, уверенно подтвердив статус фаворита. Этот поул стал для него третьим подряд и четвертым в сезоне. Норрис также с первого раза закрепил за собой место в первом ряду стартовой решетки. А вот ребята из Mercedes даже не сумели подтвердить свои времена из практик. Как всегда, блестяще в квалификации проявил себя Пьер Гасли (шестое место), впрочем, в этот раз его напарник Юки Цунода также был хорош (седьмое место).



Сергей Остапенко
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Теги

Серхио Перес Макс Ферстаппен Ландо Норрис Льюис Хэмилтон Валттери Боттас Mercedes Red Bull McLaren Williams Джордж Расселл

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