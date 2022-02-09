Ферстаппен: «Я думал, что отца хватит инфаркт, когда я взял титул»

Макс Ферстаппен / фото - formula1.com

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен рассказал, как его отец Йос Ферстаппен отреагировал на обгон пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона и завоевание чемпионства в Формуле-1 на Гран-при Абу-Даби.

Ферстаппена цитирует The Guardian:

Я не мог поверить – ведь по ходу всей гонки казалось, что этого не случится. Эмоции стремительно меняются на 100 процентов. Просто безумие. Мы работали над этим всю мою жизнь. Я всегда мечтал о таком. Когда пересекаешь финишную черту, то осознаешь – ты наконец это сделал. Я выпрыгнул из машины, а навстречу бежали механики и отец.

Я думал, что он может умереть – он выглядел так, словно его сейчас инфаркт хватит. Он был таким бледным – просто невероятно. С его цветом кожи точно было что-то не так.

Что мы сказали друг другу? Что-то вроде: «Мы это сделали!»