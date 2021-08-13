Ферстаппен: «Я не позволяю людям легко меня обходить, но делаю это без агрессии»

Макс Ферстаппен / Фото: twitter.com/Max33Verstappen

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что с ним непросто бороться из-за правильного позиционирования болида на трассе, а не излишней агрессивности.



Нидерландского пилота цитирует The Race:

Но я думаю, что хорошо понимаю, как позиционировать болид на трассе. Я не участвовал в том, чтобы кто-то сходил с дистанции. В конце концов, у меня ноль штрафных баллов. Думаю, это о многом говорит.

Я был неуступчивым на протяжении всей карьеры. Но в последние несколько лет я не исповедую агрессивный подход. Я просто усложняю жизнь соперникам. Однако не всегда можно держать ситуацию под контролем, когда в тебя врезается кто-то другой.