Ферстаппен: «Я не позволяю людям легко меня обходить, но делаю это без агрессии»
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что с ним непросто бороться из-за правильного позиционирования болида на трассе, а не излишней агрессивности.
Нидерландского пилота цитирует The Race:
Я просто участвую в гонках. Я не веду себя агрессивно. Конечно, я не позволяю людям легко меня обходить. Я всегда буду стараться усложнить им задачу, ставя их в трудное положение.
Но я думаю, что хорошо понимаю, как позиционировать болид на трассе. Я не участвовал в том, чтобы кто-то сходил с дистанции. В конце концов, у меня ноль штрафных баллов. Думаю, это о многом говорит.
Я был неуступчивым на протяжении всей карьеры. Но в последние несколько лет я не исповедую агрессивный подход. Я просто усложняю жизнь соперникам. Однако не всегда можно держать ситуацию под контролем, когда в тебя врезается кто-то другой.
Напомним, что на этапах Гран-при в Великобритании и Венгрии Ферстаппен дважды поучаствовал в столкновении на старте гонки – в Сильверстоуне это привело к сходу, а на трассе «Хунгароринг» Макс с трудом финишировал в очковой зоне.