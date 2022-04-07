Феттель: «Начинать сезон в Австралии – привычная история для меня»
Ферстаппен: «Я не собираюсь здесь тусоваться и развлекать толпу»
Пилот Red Bull полностью сосредоточен на предстоящем Гран-при
Макс Ферстаппен / Фото: f1newsПилот Red Bull Макс Ферстаппен, который прибыл в Австралию, заявил журналистам, что не намерен принимать участие в различных мероприятиях за пределами трассы, так как это может сбить настрой и помешать в победе.
Даже если больше нет ковидных ограничений, я не собираюсь здесь тусоваться и развлекать толпу. Точнее, я развлеку их своим выступлением на трассе. Если заниматься чем-то кроме гонок, то это может испортить настрой и отразиться на скорости.
Мне всегда было немного жаль Даниэля Риккардо, потому что у него в Австралии всегда было очень плотное расписание. Не думаю, чтобы он когда-либо действительно получал от этого удовольствие. Может сейчас что-то изменилось, но я помню, что когда мы выступали вместе, всю неделю перед гонкой в Австралии он был нарасхват.
Для пилота очень важно уметь сказать «нет» и отказаться от участия в некоторых мероприятиях, на которое приглашают. В конце концов, мы здесь ради гонок, и только гонщик знает, что может помешать ему подготовиться к старту.
Ранее Ферстаппен заявил, что он в ожидании Гран-при Австралии.
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