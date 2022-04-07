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Ферстаппен: «Я не собираюсь здесь тусоваться и развлекать толпу»

Пилот Red Bull полностью сосредоточен на предстоящем Гран-при
Автоспорт Формула-1
07 апреля 12:30
Ферстаппен: «Я не собираюсь здесь тусоваться и развлекать толпу»
Макс Ферстаппен / Фото: f1news
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который прибыл в Австралию, заявил журналистам, что не намерен принимать участие в различных мероприятиях за пределами трассы, так как это может сбить настрой и помешать в победе.

Даже если больше нет ковидных ограничений, я не собираюсь здесь тусоваться и развлекать толпу. Точнее, я развлеку их своим выступлением на трассе. Если заниматься чем-то кроме гонок, то это может испортить настрой и отразиться на скорости.

Мне всегда было немного жаль Даниэля Риккардо, потому что у него в Австралии всегда было очень плотное расписание. Не думаю, чтобы он когда-либо действительно получал от этого удовольствие. Может сейчас что-то изменилось, но я помню, что когда мы выступали вместе, всю неделю перед гонкой в Австралии он был нарасхват.

Для пилота очень важно уметь сказать «нет» и отказаться от участия в некоторых мероприятиях, на которое приглашают. В конце концов, мы здесь ради гонок, и только гонщик знает, что может помешать ему подготовиться к старту. 


Ранее Ферстаппен заявил, что он в ожидании Гран-при Австралии.
Источник: REUTERS
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