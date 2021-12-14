Ферстаппен детально рассказал об атаке на Хэмилтона на последнем круге Гран-при Абу-Даби
Ферстаппен: «Я сочувствую Хэмилтону, по ходу всей гонки он все делал правильно»
Голландец подвел итоги Гран-при Абу-Даби
Макс Ферстаппен / фото - motorsport.com
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Абу-Даби, отметив, что сочувствует Льюису Хэмилтону из Mercedes, которого ему удалось победить в борьбе за титул на последнем круге финальной гонки сезона.
Ферстаппена цитирует портал Racefans.net:
«Разумеется, одна сторона сейчас счастлива, а другая расстроена. Я сочувствую Льюису, по ходу всей гонки он все делал правильно. Но Формула-1 порой может быть непредсказуемой и, разумеется, повезти могло как одному, так и другому.
Все могло бы случиться ровно наоборот – я бы контролировал ход гонки, а потом проиграл на последнем круге. К сожалению, такие вещи – это тоже часть гонок.
Льюис великий спортсмен. Но, как я уже сказал – это гонки, нам всем приходится мириться с последствиями, хорошие они или плохие, но Льюис еще вернется и будет очень силен, ведь он потрясающий гонщик».
Макс Ферстаппен в сумасшедшем противостоянии обошел Льюиса Хэмилтона на Гран-при Абу-Даби.
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