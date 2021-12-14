Ферстаппен: «Я сочувствую Хэмилтону, по ходу всей гонки он все делал правильно»

Макс Ферстаппен / фото - motorsport.com

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Абу-Даби, отметив, что сочувствует Льюису Хэмилтону из Mercedes, которого ему удалось победить в борьбе за титул на последнем круге финальной гонки сезона.

Ферстаппена цитирует портал Racefans.net:

Все могло бы случиться ровно наоборот – я бы контролировал ход гонки, а потом проиграл на последнем круге. К сожалению, такие вещи – это тоже часть гонок.

Льюис великий спортсмен. Но, как я уже сказал – это гонки, нам всем приходится мириться с последствиями, хорошие они или плохие, но Льюис еще вернется и будет очень силен, ведь он потрясающий гонщик».