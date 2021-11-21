Ферстаппен: «Закончить чемпионат на первом месте будет очень сложно»

За две гонки до конца сезона пилот Red Bull опережает Хэмилтона на восемь очков

Пилот Red Bull и лидер личного зачета Формулы-1 Макс Ферстаппен после второго места на Гран-при Катара поделился мнением о борьбе за титул с Льюисом Хэмилтоном, которого он опережает на восемь очков. Слова 24-летнего пилота приводит Sky Sports:

«Сегодня у нас были не лучшие стартовые позиции – но, к счастью, нам удалось очень хорошо стартовать. Конечно, я понимаю, что закончить чемпионат на первом месте будет очень сложно, но мы продолжим бороться, нас ждет интересное сражение. Да и на этой трассе было очень интересно выступать. Я чувствую себя отлично, но понимаю, что нас ждет очень плотная борьба до самого конца чемпионата».

До конца чемпионата остались две гонки – в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Напомним, Хэмилтон признался, что победа в Катаре досталась ему очень легко.