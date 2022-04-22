Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Эмилии-Романьи

Квалификация пять раз прерывалась из-за красных флагов

Макс Ферстаппен завоевал поул / Фото: Luca Bruno AP

Действующий чемпион мира пилот «Red Bull»выиграл квалификацию на Гран-при Эмилии-Романьи в Италии.В заключительном сегменте голландец прошел круг за 1 минуту 27,999 секунды, опередивна «Ferarri» (+0,779) ина «McLaren» (+1,132).Заезды пять раз прерывались из-за красных флагов. Одна из остановок произошла после аварии за три минуты до завершения сессии.разбил болид. Также завершить заезд не смог. Пилот вылетел с трассы на последней минуте.Для Макса это дебютный поул в сезоне и 14-й в карьере.