У лидера Ferrari украли часы за 320 тысяч евро
Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Эмилии-Романьи
Квалификация пять раз прерывалась из-за красных флагов
Макс Ферстаппен завоевал поул / Фото: Luca Bruno APДействующий чемпион мира пилот «Red Bull» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию на Гран-при Эмилии-Романьи в Италии.
В заключительном сегменте голландец прошел круг за 1 минуту 27,999 секунды, опередив Шарля Леклера на «Ferarri» (+0,779) и Ландо Норриса на «McLaren» (+1,132).
Заезды пять раз прерывались из-за красных флагов. Одна из остановок произошла после аварии за три минуты до завершения сессии. Вальттери Боттас разбил болид. Также завершить заезд не смог Норрис. Пилот вылетел с трассы на последней минуте.
Для Макса это дебютный поул в сезоне и 14-й в карьере.
У лидера Ferrari украли часы за 320 тысяч евро.
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