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Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Эмилии-Романьи

Квалификация пять раз прерывалась из-за красных флагов
Автоспорт Формула-1
20:51
Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Эмилии-Романьи
Макс Ферстаппен завоевал поул / Фото: Luca Bruno AP
Действующий чемпион мира пилот «Red Bull» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию на Гран-при Эмилии-Романьи в Италии.

В заключительном сегменте голландец прошел круг за 1 минуту 27,999 секунды, опередив Шарля Леклера на «Ferarri» (+0,779) и Ландо Норриса на «McLaren» (+1,132).

Заезды пять раз прерывались из-за красных флагов. Одна из остановок произошла после аварии за три минуты до завершения сессии. Вальттери Боттас разбил болид. Также завершить заезд не смог Норрис. Пилот вылетел с трассы на последней минуте.

Для Макса это дебютный поул в сезоне и 14-й в карьере.

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Макс Ферстаппен

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