Сумасшедшая гонка завершилась победой Хэмилтона! Льюис втаранился в Ферстаппена, а штраф получил соперник семикратного
Ферстаппен жестко высказался о судействе на Гран-при Саудовской Аравии
Нидерландец недоволен тем, как сложилась гонка
Макс Ферстаппен / Фото: Twitter Red Bull
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен посчитал судейство на Гран-при Саудовской Аравии неоднозначным:
К счастью, болельщики смотрят на гонки незамутненным взглядом, потому что то, что случилось сегодня – это просто что-то немыслимое. Я просто пытался гоняться – но Ф-1, судя по всему, в последнее время гораздо больше заботят штрафы, нежели гонки. На мой взгляд, все это – это не Формула-1. Ну, хотя бы болельщикам сегодня понравилось зрелище. Я выложился на полную, но этого, очевидно, оказалось недостаточно. Хотя я все равно доволен вторым местом.
Также нидерландец высказался о контакте на 38-м круге с Льюисом Хэмилтоном:
Я просто замедлился. Я хотел пропустить его вперед, поэтому сместился вправо. Но он не захотел меня обгонять, а потом между болидами случился контакт. Я так и не понял, что там случилось.
В конце гонки шины перестали работать на пределе возможностей – сомневаюсь, что они работали на пределе. Думаю, что к концу отрезка протектор просто слишком сильно стерся.
Напомним, что чемпион будет определен в последней гонке сезона – этапе в Абу-Даби.
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