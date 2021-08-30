Ферстаппену могут вручить дополнительные полбалла за лучший круг

Пилот Red Bull может еще уменьшить отставание от Хэмилтона





Макс Ферстаппен / Фото: Daily Sabah

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен по итогам Гран-при Бельгии в Спа может получить дополнительные полбалла за лучший круг, сообщает gpblog.com.



Это случится в том случае, если руководство FIA удовлетворит соответствующий запрос от Red Bull.

Напомним, из-за сильного ливня гонка в Спа была завершена, так толком и не начавшись. По итогам трех кругов все очки поделили пополам, а победителем стал Ферстаппен.

Изначально лучшее время круга показал россиянин Никита Мазепин, но сделал он это во врямя нахождения на трассе автомобиля безопасности.