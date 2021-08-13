Ферстаппен: «У меня болид, способный сражаться за титул, и я наслаждаюсь борьбой за чемпионство»

Макс Ферстаппен / Фото: Twitter Red Bull

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен рассказал, что в борьбе за чемпионский титул с Льюисом Хэмилтоном из Mercedes чувствует себя комфортно.



Так что я наслаждаюсь этим. Я не витаю в облаках и просто сосредоточен на каждом конкретном уик-энде. Гораздо приятнее понимать, что у тебя есть хорошие шансы на победу в каждой гонке, а не время от времени.

Ты должен зарабатывать очки на каждом Гран-при. Это не всегда возможно, не всегда в твоих руках, но я считаю, что довольно хорошо работаю над этим с 2018 года. Я до сих пор прибавляю, однако уже давно использую такой подход. Сейчас у нас болид, способный сражаться за титул, но я делал это и в прошлом сезоне.

Раньше я всегда хотел быть первым – в каждой практике, когда в этом нет необходимости. С годами подход поменялся.