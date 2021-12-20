Феттель: «Боттас – один из быстрейших пилотов в Формуле-1»

Пилот Aston Martin высказался о будущем финна в Alfa Romeo

Себастьян Феттель / фото - planetf1.com

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель поделился мыслями о Валттери Боттасе и его будущем в Alfa Romeo.

Немца цитирует портал Blick:

«В каком-то смысле жаль, что он покидает Mercedes. Но, может, новый регламент подойдет команде и ему, пелотон, наконец, уравняется, и у него появятся больше шансов. Я считаю, что Валттери – один из самых прямых и честных гонщиков. Кроме того, он один из быстрейших пилотов в Формуле-1! Я просто рад, что в новой команде он будет играть более центральную роль. Конечно, пять сезонов с Хэмилтоном – это непросто. Но я уверен, что в Mercedes с ним всегда обращались честно».

Валттери Боттас признал, что период его карьеры в Mercedes можно считать неудачным.