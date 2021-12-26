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Феттель: «Если моим детям не захочется выступать в гонках – я не расстроюсь»

Пилот Aston Martin не считает, что его две дочери и сын должны пойти по его стопам
Автоспорт Формула-1
18:00
Феттель: «Если моим детям не захочется выступать в гонках – я не расстроюсь»
Себастьян Феттель / фото - formula1.com

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель не считает, что его дети должны пойти по его стопам и сделать карьеру в гонках.

Немца цитирует F1-Insider:

«В данный момент – нет. До этого в любом случае еще слишком далеко. Я хочу, чтобы были счастливы – вне зависимости от того, чем будут заниматься. У меня вообще нет никаких ожиданий, ноль. Я видел очень многих людей, которым большие деньги не приносили счастья. «Чем больше денег на банковском счету – тем больше тебе повезло», – эта формула не работает. Счастье – это когда тебе все нравится, когда ты получаешь удовольствие. Вот чего я хочу для своих детей.

Да, это может казаться слишком романтичным подходом, особенно когда у тебя самого нет проблем с деньгами. Но это именно то, во что я верю. И если моим детям захочется выступать в гонках – я обязательно их поддержу. Но если мы не захочется, я совсем не расстроюсь».

Себастьян Феттель рассказал, что для него изменилось после расставания с Ferrari в прошлом году.

Рене Тер Велде
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