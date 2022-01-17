Феттель может заменить Хэмилтона в Mercedes
Феттель: «Формула-1 рискует исчезнуть в ближайшие десять лет»
Гонщик Aston Martin высказался об актуальных проблемах чемпионата
Себастьян Феттель / фото - formula1.com
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель высказался об актуальных проблемах «Королевских гонок».
Немца цитирует портал GrandPX:
«Финансовые интересы не должны быть главным приоритетом при планировании календаря. Мы должны летать не с востока на запад или с севера на юг, а туда, где ближе всего. Запрет пластика на трибунах и в паддоке также может существенно изменить ситуацию.
Конечно, ни то, ни другое не спасет мир, но если Формула-1 не будет адаптироваться к глобальным изменениям, вызовам и проблемам, она рискует остаться позади или даже исчезнуть в ближайшие десять лет, даже если аудитория будет расти.
Время идет, но, как ни парадоксально, в Формуле-1 оно, кажется, остановилось. Наш спорт быстр и прогрессивен во многих отношениях, например, в технологиях и связанных с ними инновациях, но когда дело доходит до идей, мы не совсем первопроходцы».
Себастьян Феттель может заменить Льюиса Хэмилтона в Mercedes.
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