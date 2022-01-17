Феттель: «Формула-1 рискует исчезнуть в ближайшие десять лет»

Себастьян Феттель / фото - formula1.com

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель высказался об актуальных проблемах «Королевских гонок».

Немца цитирует портал GrandPX:

Конечно, ни то, ни другое не спасет мир, но если Формула-1 не будет адаптироваться к глобальным изменениям, вызовам и проблемам, она рискует остаться позади или даже исчезнуть в ближайшие десять лет, даже если аудитория будет расти.

Время идет, но, как ни парадоксально, в Формуле-1 оно, кажется, остановилось. Наш спорт быстр и прогрессивен во многих отношениях, например, в технологиях и связанных с ними инновациях, но когда дело доходит до идей, мы не совсем первопроходцы».