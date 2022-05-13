Феттель: «Мы должны сделать все, чтобы помочь украинскому народу»
Феттель: «Ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити путіна»
Пілот Aston Martin висловився стосовно країни-терориста
Себастьян Феттель / Фото - eurosportНімецький пілот Aston Martin та чотирикратний чемпіон світу Себастьян Феттель висловився стосовно війни в Україні, яку розв'язала росія.
Цитуеє Феттеля Race Fans.
«Не можна забувати, що український народ страждає сьогодні, завтра і, мабуть, ще довго буде страждати. Мені складно слухати розповіді деяких сімей, які тікали з України й намагалися шукати притулку. Уявіть собі їхні страждання. Я виріс у часи, коли війни не було. Ти подорожуєш світом, бачиш так багато місць і знаєш, що це привілей – жити так, як ми живемо в Європі».
«Тому я думаю, що нашим правилом номер один є те, що ми повинні дбати про Україну. У Німеччині точилися довгі й гострі дебати стосовно того, чи варто постачати зброю. У підсумку виявилося, що варто. Загроза полягає в тому, що ми не знаємо, як ця ситуація може загостритися зараз, і як вона може посилитися завтра».
«Ми не знаємо, що збираються робити путін і росія – або переважно путін. І це така невизначеність. Але я думаю, що ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити його та допомогти людям, які відчувають загрозу, особливо людям, які страждають так, як українці. У Німеччині велися обговорення того, що нам потрібна енергія – інакше що буде з економікою? З іншого боку, ці гроші фінансують війну й завдають шкоди людям. Тому це дуже складний момент».
«Якщо ви постійно думаєте про це, то стає складніше, й відповісти на це питання не так просто. Але, як я вже сказав, ми не повинні забувати людей. Люди гинуть, люди страждають. Тому ми повинні знайти рішення».
Зазначимо, що Феттель був першим серед пілотів Формули-1, які заявили, що бойкотуватимуть Гран-прі Росії через війну країни-терориста проти України.
Напередодні в США пройшло дебютне Гран-прі Маямі, на якому перемогу святкував пілот Red Bull Макс Ферстаппен.
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