Феттель: «Мик Шумахер помогает Haas двигаться вперед»

Четырехкратный чемпион мира похвалил немецкого гонщика

Себастьян Феттель / фото - motorsport.com

Пилот Aston Martin Себастьян Феттель считает, что Мик Шумахер уже в дебютном для себя сезоне в Формуле-1 начал становление в качестве лидера команды в Haas.

Феттеля цитирует портал Planet F1:

«Это очень сложно, учитывая возможности болида. Все знают, что у Haas самая слабая машина в пелотоне. Но Мик при этом сохраняет спокойствие, демонстрирует хорошую стабильность, мотивацию. Мы часто с ним общаемся, и я думаю, что он помогает команде двигаться вперед, хоть с учетом их стартовых позиций это и нелегко».

Еще до прихода Мика Шумахера в Формулу-1 Феттель пообещал помогать сыну Михаэля Шумахера, с которым долгие годы были хорошими друзьями:

«Если в «кемпинге» мы останавливаемся рядом, то да, у нас появляется возможность порой проводить время вместе. В любом случае, я рад, что наше общение продолжается. Я всегда говорил, что в любой момент готов помочь Мику советами. Окажутся ли они полезными – это уже другой вопрос. Но я рад ему помогать».

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель останется в составе Aston Martin в 2022 году.