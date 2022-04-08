Ферстаппен: «Я не собираюсь здесь тусоваться и развлекать толпу»
Феттель: «Мы должны сделать все, чтобы помочь украинскому народу»
Немецкий пилот уверяет, что у Формулы-1 достаточно денег
Себастьян Феттель / Фото: si.comЧетырехкратный чемпион мира и пилот Aston Martin Себастьян Феттель призвал руководство Формулы-1 оказать финансовую поддержку украинскому народу. Об этом немецкий гонщик заявил перед Гран-при Австралии в интервью Sky Sports.
Людям не хватает элементарных вещей, таких как еда, одеяла и другие вещи. Чтобы обеспечить этим людям, нужны деньги. Формула-1 зарабатывает много денег. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь людям, нуждающимся в помощи, и попытаться подумать, как мы можем собрать деньги.
Ужасно смотреть на происходящее. Это шокирует, когда ты включаешь новости. Ты думаешь, что ничего не может быть шокирующим, но это происходит каждый раз. Убивают невинных людей.
Феттель поделился впечатлением об предстоящем Гран-при Австралии.
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