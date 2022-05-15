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Феттель: «Не знаю, доведется ли мне еще раз выступить на Гран-при Германии»

Немец сомневается, что еще успеет выступить на домашнем этапе до завершения карьеры в Формуле-1
Автоспорт Формула-1
22:30
Феттель: «Не знаю, доведется ли мне еще раз выступить на Гран-при Германии»
Себастьян Феттель / фото - formula1.com

Четырехкратный чемпион мира и пилот Aston Martin Себастьян Феттель сомневается, что еще успеет выступить на домашнем для него Гран-при Германии до завершения карьеры в Формуле-1.

Феттеля цитирует ресурс F1i.com:

«Не знаю, успеют ли в Германии это сделать, пока мне время не кончилось. С другой стороны, я долгие годы пользовался привилегией выступления на Гран-при Германии. Я не знаю, случится ли это еще раз.

С другой стороны все довольно очевидно, если посмотреть, какие места Формула-1 посещает сейчас. Очевидно, что Германия не готова платить такие деньги за проведение Гран-при, так что тут все просто».

Себастьян Феттель высказался касательно вооруженного конфликта на территории Украины.

Рене Тер Велде
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Себастьян Феттель Aston Martin

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