Феттель: «Не знаю, доведется ли мне еще раз выступить на Гран-при Германии»

Немец сомневается, что еще успеет выступить на домашнем этапе до завершения карьеры в Формуле-1

Себастьян Феттель / фото - formula1.com

Четырехкратный чемпион мира и пилот Aston Martin Себастьян Феттель сомневается, что еще успеет выступить на домашнем для него Гран-при Германии до завершения карьеры в Формуле-1.

Феттеля цитирует ресурс F1i.com:

«Не знаю, успеют ли в Германии это сделать, пока мне время не кончилось. С другой стороны, я долгие годы пользовался привилегией выступления на Гран-при Германии. Я не знаю, случится ли это еще раз. С другой стороны все довольно очевидно, если посмотреть, какие места Формула-1 посещает сейчас. Очевидно, что Германия не готова платить такие деньги за проведение Гран-при, так что тут все просто».

Себастьян Феттель высказался касательно вооруженного конфликта на территории Украины.