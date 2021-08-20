FIA не удовлетворила апелляцию Aston Martin на дисквалификацию Феттеля после Гран-при Венгрии
Феттель – о упущенных титулах в составе Ferrari: «Я ни о чем не жалею»
Из-за личных ошибок и проблем в команде Себ не стал чемпионом в «Скудерии»
Себастьян Феттель / Фото: Ferrari
Пилот Aston Martin Себастьян Феттель заявил, что не жалеет о, вероятно, упущенных возможностях в борьбе за титулы времен выступления за Ferrari:
Жалею ли я о чем-то? Не особо. У нас были ошибки – и у меня, и у команды. Но я ни о чем не жалею, такова жизнь. На самом деле это было бы просто скучно, если бы у нас была возможность возвращаться в прошлое и менять вещи, которые нам не нравятся. Потому что на самом деле эти события помогают нам расти, становиться лучше.
Если нужно дать прямой ответ – да, я бы хотел тогда затормозить чуть раньше На Гран-при Германии. Но на самом деле после случившегося я научился большему, чем мог бы, если бы этого вылета не случилось и мы выиграли. Все случилось так, как случилось, и такой опыт даст тебе шанс справиться лучше в следующий раз.
Напомним, что у Феттеля отобрали второе место Гран-при Венгрии, что отбросило его на 12-е место личного зачета.
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