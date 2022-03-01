Феттель: «Aston Martin начинает лишь второй год пятилетнего плана»
Феттель – о ситуации на Украине: «Это ужасно, и, думаю, все мы в шоке»
Четырехкратный чемпион мира призвал к миру
Себастьян Феттель / фото - formula1.com
Пилот Aston Martin Себастьян Феттель высказался касательно вооруженного конфликта на территории Украины.
Немца цитирует портал Formel1.de:
«Если честно, в этом случае не особо толерантен к другому мнению. Это просто безумие. Я шокирован. Иногда мы находимся в собственном «пузыре», но нельзя забывать: все мы – земляне. Я как европеец был шокирован, когда услышал новости.
Это ужасно, и, думаю, все мы в шоке. Конечно, я надеялся, что ситуация каким-то образом уляжется, но в итоге все вышло из-под контроля. Невозможно себе это представить. В таких вещах нет победителей».
Мик Шумахер написал обращение по поводу военного конфликта на территории Украины.
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