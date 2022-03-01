Феттель – о ситуации на Украине: «Это ужасно, и, думаю, все мы в шоке»

Себастьян Феттель / фото - formula1.com

Пилот Aston Martin Себастьян Феттель высказался касательно вооруженного конфликта на территории Украины.

Немца цитирует портал Formel1.de:

Это ужасно, и, думаю, все мы в шоке. Конечно, я надеялся, что ситуация каким-то образом уляжется, но в итоге все вышло из-под контроля. Невозможно себе это представить. В таких вещах нет победителей».