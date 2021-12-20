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Феттель: «После ухода из Ferrari я стал счастливее»

Четырехкратный чемпион уверен, что «Скудерия» вернется на вершину «Королевы автоспорта»
Автоспорт Формула-1
12:31
Феттель: «После ухода из Ferrari я стал счастливее»
Фото: en.as.com

Пилот Aston Martin Себастьян Феттель рассказал, что для него изменилось после расставания с Ferrari в прошлом году:

Мой уход из Ferrari получился немного странным. В этом смысле сейчас я счастливее, чем раньше. Но не хочу списывать то время, хоть я и не реализовал свои планы. Мы хотели стать чемпионами.

Четырехкратный чемпион также высказался о том, что остается последний победителем «Скудерии»:

Конечно, это следствие отрыва Mercedes и Red Bull. К сожалению, они до сих пор доминируют. Но в какой-то момент Ferrari снова будет выигрывать и возьмет титул.

Новый регламент дает надежду всем. Нужно подождать сезон – посмотрим, станет ли ситуация с борьбой в пелотоне позитивнее.

Напомним, что чемпионом мира впервые со времен Феттеля стал пилот Red Bull – титул завоевал Макс Ферстаппен.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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