Феттель рассказал, из-за каких проблем Aston Martin не может бороться за место в лидерах

Себастьян Феттель / Фото: Twitter Aston Martin

Пилот Aston Martin Себастьян Феттель поделился мнением о сильных и слабых сторонах болида в текущем сезоне:



Определенные трассы нам подходили, на других мы компенсировали минусы хорошими настройками, работой с шинами и удачной стратегией. В целом болид позволяет неплохо выступать и зарабатывать очки, если мы попадаем в окно настроек. Но, во-первых, попасть в него не всегда легко, а, во-вторых, наша часть пелотона чрезвычайно плотная. Похоже, к середине сезона соперники добились большего прогресса, чем мы.

В 2022-м болиды сильно поменяются, поэтому, разумеется, расклад сил будет понятен лишь в следующем году. Но у нас сильная команда, хорошие инженеры и гоночная бригада. Есть прогресс и большие планы, все идет хорошо.