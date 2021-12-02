Феттель рассказал, из-за каких проблем Aston Martin не может бороться за место в лидерах
Пилот Aston Martin Себастьян Феттель поделился мнением о сильных и слабых сторонах болида в текущем сезоне:
В каких-то гонках все шло очень хорошо, в других у меня возникали большие проблемы. Важно, насколько мы конкурентоспособны. На мой взгляд, у машины слишком большое лобовое сопротивление, болид не назвать суперэффективным. Кроме этого, прижимной силы не хватает. Думаю, это главный недостаток, преодолеть его тяжело.
Определенные трассы нам подходили, на других мы компенсировали минусы хорошими настройками, работой с шинами и удачной стратегией. В целом болид позволяет неплохо выступать и зарабатывать очки, если мы попадаем в окно настроек. Но, во-первых, попасть в него не всегда легко, а, во-вторых, наша часть пелотона чрезвычайно плотная. Похоже, к середине сезона соперники добились большего прогресса, чем мы.
В 2022-м болиды сильно поменяются, поэтому, разумеется, расклад сил будет понятен лишь в следующем году. Но у нас сильная команда, хорошие инженеры и гоночная бригада. Есть прогресс и большие планы, все идет хорошо.
Напомним, что уже на Гран-при Саудовской Аравии может быть определен чемпион в личном зачете.
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