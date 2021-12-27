Феттель рассказал, в каком случае отказался бы от чемпионского титула

Себастьян Феттель / Фото: Aston Martin

Четырехкратный чемпион Ф-1 Себастьян Феттель предположил, в каком случае отказался бы от титула:



Приведу забавный пример: если бы мне предложили быстрейшую машину в Формуле-1, и титул был бы мне гарантирован, но при этом пришлось бы сидеть в болиде полностью голым, то я бы сказал: «Нет, спасибо!» Необходимо отстаивать свои ценности и идеалы. Но каждый решает сам за себя, на что он готов пойти.