Феттель: «Если моим детям не захочется выступать в гонках – я не расстроюсь»
Феттель рассказал, в каком случае отказался бы от чемпионского титула
Немец считает, что отстаивание идеалов важнее спортивных достижений
Себастьян Феттель / Фото: Aston Martin
Четырехкратный чемпион Ф-1 Себастьян Феттель предположил, в каком случае отказался бы от титула:
Все как в политике: с одной стороны, всегда необходимо держать в голове общую картину. В этом случае легче избавиться от каких-то вещей, чтобы достичь главной цели. Но существует четкая граница. Если что-то делаешь или говоришь, то тебе должно быть не стыдно смотреть в зеркало.
Приведу забавный пример: если бы мне предложили быстрейшую машину в Формуле-1, и титул был бы мне гарантирован, но при этом пришлось бы сидеть в болиде полностью голым, то я бы сказал: «Нет, спасибо!» Необходимо отстаивать свои ценности и идеалы. Но каждый решает сам за себя, на что он готов пойти.
Также Феттель рассказал, что не будет настаивать на том, чтобы его дети пошли по стопам отца.
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