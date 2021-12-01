Феттель: «Райкконен всегда был настоящим, искренним, и мне понравилось то время, что мы провели как напарники по команде»

Себастьян Феттель / фото - Getty Images

Гонщик Aston Martin Себастьян Феттель признался, что будет скучать по Кими Райкконену из Alfa Romeo, который объявил о завершении своей карьеры в Формуле-1 по окончании нынешнего сезона.

Цитирует Феттеля портал GP Fans:

Вероятно, Кими является одним из немногих гонщиков, которых я встречал и которые сейчас ничуть не изменились по сравнению с первым днем нашего знакомства. Он с первого дня был открытым и дружелюбным, когда я совсем еще мальчиком впервые появился в Формуле-1. Притом что сам Кими в то время был одним из самых известных пилотов Формулы-1.

У нас всегда были невероятно уважительные отношения. Не думаю, что у вас получится поругаться с Кими, или возникнуть проблема. Если же у вас возникла проблема с Кими – то причина кроется в вас, а не в нем.

Уход Кими, как и других пилотов – это естественный процесс. Время неумолимо движется только вперед. Скоро вы придете к Кими, в какой-то момент придете ко мне, а в какой-то и к Ландо Норрису, хотя это, конечно, случится очень не скоро. Кими отличный парень – уверен, мы будем поддерживать связь, я желаю ему всего самого лучшего и буду скучать по его молчаливости».