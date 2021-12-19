Феттель: «Шумахер провел невероятный сезон и оказал большое влияние на Haas»

Фото: formula1.com

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель поделился мнением о том, как для Мика Шумахера сложился его дебютный сезон в Формуле-1.

Немца цитирует formula1.com:

Я считаю, что он провел невероятный сезон – учитывая то, насколько слабой была его машина, пару раз пробился во второй сегмент квалификации, провел несколько сильных гонок, иногда боролся с соперниками на гораздо более быстрых машинах, держался в одном темпе с соперниками, которые должны были быть намного быстрее. Очень здорово.

Более того, он оказал большое влияние на всю команду. С самого начала сезона команда была в невыгодном положении, потому что решила вообще не заниматься развитием машины и сильно уступала соперникам. Но Мик все равно был всем доволен, работал с большим энтузиазмом. Каждый день он одним из первых приходил в паддок, а уходил одним из последних.

Ему интересно стараться помогать команде прогрессировать. Так что если не считать нескольких неудач на треке и пары небольших ошибок, неизбежных в дебютном сезоне, мне кажется, он очень здорово провел этот год. Так что хотелось бы пожелать в следующем сезоне получить машину побыстрее, чтобы он мог показать, на что способен».