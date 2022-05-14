Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 10
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (11 событий из 40) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Нант -:- Запланирован
22:00 Монако - Брест -:- Запланирован
22:00 Монпелье - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Ницца - Лилль -:- Запланирован
22:00 Ренн - Марсель -:- Запланирован
22:00 Сент-Этьен - Реймс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Арминия - РБ Лейпциг -:- Запланирован
16:30 Боруссия Дортмунд - Герта -:- Запланирован
16:30 Байер - Фрайбург -:- Запланирован
16:30 Вольфсбург - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Удинезе - Специя -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Тоттенхэм - Бернли -:- Запланирован
18:30 Вест Хэм - Манчестер Сити -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Наполи - Дженоа -:- Запланирован
19:00 Милан - Аталанта -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетико - Севилья -:- Запланирован
22:00 Хетафе - Барселона -:- Запланирован
22:00 Кадис - Реал -:- Запланирован
22:00 Эспаньол - Валенсия -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Реал Сосьедад -:- Запланирован
Сейчас в эфире
10:00
Богатыри

Феттель: «В Німеччині точилися дебати: нам потрібна енергія, але хіба ми не фінансуємо страждання людей»

Пілот Формули-1 вважає, що його країна має допомогти Україні
Автоспорт Формула-1
09:56
Феттель: «В Німеччині точилися дебати: нам потрібна енергія, але хіба ми не фінансуємо страждання людей»
Себастіан Феттель / Фото - topcarnews.net

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастіан Феттель в програмі BBC Question Time заявив, що Німеччина має допомагати Україні у війні росією, проте потрібно розуміти що робити з енергетичною залежністю:

«Ми не можемо забувати про одну річ – про страждання жителів України, які вони відчувають сьогодні, будуть відчувати завтра і, ймовірно, ще дуже довгий час. Про історії, які ми чуємо: про сім'ї, що втекли з України. І я не можу уявити страждання, через які довелося пройти цим людям.

Насамперед ми маємо подбати про Україну. У Німеччині довго точилися запеклі дебати про те, чи маємо ми постачати Україні зброю чи ні? У результаті виявилося, що маємо, і тепер Німеччина цим займається.

Але загроза, ясна річ, полягає в тому, що ми не знаємо, що може статися далі – адже ескалація конфлікту може статися і сьогодні, і завтра. Ви не знаєте, що путін і росія – точніше, значно більшою мірою путін, – збираються зробити. І це дає почуття невизначеності.

Саме тому в Німеччині точилися такі дебати: що ми робитимемо? Нам потрібна енергія, але, з іншого боку, хіба ми не фінансуємо страждання людей? Тож на це питання не так легко відповісти. Але ми не повинні забувати про людей. Тому що люди вмирають та страждають. Тому ми маємо знайти рішення».

Нагадаємо, в FIA дискваліфікували російського картингіста, який продемонстрував нацистське привітання.

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Себастьян Феттель

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Феттель: «Ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити путіна»
Феттель: «Ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити путіна»
Автоспорт Формула-1
13 мая 12:22

Новости: Автоспорт

Феттель: «В Німеччині точилися дебати: нам потрібна енергія, але хіба ми не фінансуємо страждання людей»
Феттель: «В Німеччині точилися дебати: нам потрібна енергія, але хіба ми не фінансуємо страждання людей»
Формула-1
09:56
Риккардо: «Я не представляю себя в Формуле-1 в 40 лет»
Риккардо: «Я не представляю себя в Формуле-1 в 40 лет»
Формула-1
13 мая 21:30
Справедливое наказание за недопустимое поведение. Российский картингист, показавший нацистское приветствие, дисквалифицирован
Справедливое наказание за недопустимое поведение. Российский картингист, показавший нацистское приветствие, дисквалифицирован
13 мая 20:00
Ральф Шумахер: «Хэмилтона раздражают успехи напарника»
Ральф Шумахер: «Хэмилтона раздражают успехи напарника»
Формула-1
13 мая 13:40
Феттель: «Ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити путіна»
Феттель: «Ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити путіна»
Формула-1
13 мая 12:22
Хэмилтон заявил, что за 5 гонок у Mercedes нет никакого прогресса
Хэмилтон заявил, что за 5 гонок у Mercedes нет никакого прогресса
Формула-1
11 мая 18:57
Хэмилтон: «Расселл показал роскошное выступление на Гран-при Майами»
Хэмилтон: «Расселл показал роскошное выступление на Гран-при Майами»
Формула-1
10 мая 20:05
Ферстаппен: «У нас по-прежнему есть проблемы с надежностью»
Ферстаппен: «У нас по-прежнему есть проблемы с надежностью»
Формула-1
09 мая 22:00
Ферстаппен наздоганяє Леклера. Загальний залік та Кубок конструкторів після Гран-прі Маямі
Ферстаппен наздоганяє Леклера. Загальний залік та Кубок конструкторів після Гран-прі Маямі
Формула-1
09 мая 11:16
Все новости

Популярные новости

Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
4
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Профессиональный бокс
12 мая 20:17
3
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Футбол В Украине
10 мая 11:21
1
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 09:05
1
Все новости