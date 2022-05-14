Феттель: «В Німеччині точилися дебати: нам потрібна енергія, але хіба ми не фінансуємо страждання людей»

Себастіан Феттель / Фото - topcarnews.net

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастіан Феттель в програмі BBC Question Time заявив, що Німеччина має допомагати Україні у війні росією, проте потрібно розуміти що робити з енергетичною залежністю:

Насамперед ми маємо подбати про Україну. У Німеччині довго точилися запеклі дебати про те, чи маємо ми постачати Україні зброю чи ні? У результаті виявилося, що маємо, і тепер Німеччина цим займається.

Але загроза, ясна річ, полягає в тому, що ми не знаємо, що може статися далі – адже ескалація конфлікту може статися і сьогодні, і завтра. Ви не знаєте, що путін і росія – точніше, значно більшою мірою путін, – збираються зробити. І це дає почуття невизначеності.

Саме тому в Німеччині точилися такі дебати: що ми робитимемо? Нам потрібна енергія, але, з іншого боку, хіба ми не фінансуємо страждання людей? Тож на це питання не так легко відповісти. Але ми не повинні забувати про людей. Тому що люди вмирають та страждають. Тому ми маємо знайти рішення».