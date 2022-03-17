Феттель в новом сезоне будет выступать в шлеме в украинских цветах
Феттель: «Я воспринимал титул как стимул, а не как бремя – наверное, то же самое и у Ферстаппена»
Пилот Aston Martin – о влиянии чемпионства на голландца
Себастьян Феттель / фото - formula1.com
Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель уверен, что титул раскрепостит лидера Red Bull Макса Ферстаппена.
Немца цитирует PA News Agency:
«Насколько я помню, это придает импульс. Давление сильно снижается – здорово начинать сезон в ранге чемпиона мира. Ты выступаешь под первым номером, и это честь. Все мы хотели бы оказаться на его месте.
Я воспринимал титул как стимул, а не как бремя. Наверное, то же самое и у Макса».
Себастьян Феттель в новом сезоне будет выступать в шлеме в украинских цветах.
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