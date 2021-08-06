FIA назначила дату слушаний по апелляции Aston Martin

Феттель финишировал вторым на Гран-при Венгрии, однако позже был дисквалифицирован

Себастьян Феттель / фото - skysports.com

Международная автомобильная федерация (FIA) сообщила дату и время рассмотрения дисквалификации Себастьяна Феттеля по итогам Гран-при Венгрии.

Слушания пройдут в понедельник 9 августа в 16:00 по видеосвязи с участием представителей Aston Martin.

Феттель финишировал вторым в гонке, однако позже был дисквалифицирован из-за того, что из бака его болида не удалось извлечь литр топлива, как предписано регламентом. Aston Martin утверждает, что в баке должно было остаться не 1,77 литра бензина. Команда заявила, что обнаружила «новые доказательства», имеющие отношение к делу.

Итоги Гран-при Венгрии.