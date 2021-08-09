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FIA не удовлетворила апелляцию Aston Martin на дисквалификацию Феттеля после Гран-при Венгрии

Четырехкратный чемпион Ф-1 лишился второго места этапа на трассе «Хунгароринг»
Автоспорт Формула-1
9 августа 21:17
FIA не удовлетворила апелляцию Aston Martin на дисквалификацию Феттеля после Гран-при Венгрии
Фото: twitter.com/astonmartinf1

FIA отклонила апелляцию Aston Martin на дисквалификацию Себастьяна Феттеля по итогам Гран-при Венгрии, сообщает пресс-служба федерации.

Сообщается, что команда пыталась доказать, что недостаток топлива связан со сбоем в топливной системе. По данным телеметрии Aston Martin удалось это доказать, но решение делегатов FIA не изменилось. Это связан с тем, что так или иначе были нарушены правила Формулы-1, потому что делегаты федерации не смогли взять 1 литр топлива на исследование.

После потерянной второй позиции на 11-м этапе Гран-при четырехкратный чемпион Ф-1 ушел на летний перерыв на 12-й строчке в личном зачете.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Себастьян Феттель Aston Martin

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