FIA решила не отстранять пилотов из России и Беларуси от международных гонок

Организация обязала спортсменов из этих стран выступать под нейтральным флагом

Фото: FIA

Международная автомобильная федерация (FIA) постановила не отстранять пилотов из России и Беларуси от участия в международных гонках. Такое решение было принято сегодня, 1 марта, по итогам внеочередного заседания Всемирного совета по автоспорту.

При этом организация обязала спортсменов из этих стран выступать под нейтральным флагом. Причина такой меры – продолжающийся кризис на Украине.

Формула-1 сообщила об отмене Гран-при России.