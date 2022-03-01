Формула-1 может провести этап на Ближнем Востоке вместо Гран-при России
FIA решила не отстранять пилотов из России и Беларуси от международных гонок
Организация обязала спортсменов из этих стран выступать под нейтральным флагом
Фото: FIA
Международная автомобильная федерация (FIA) постановила не отстранять пилотов из России и Беларуси от участия в международных гонках. Такое решение было принято сегодня, 1 марта, по итогам внеочередного заседания Всемирного совета по автоспорту.
При этом организация обязала спортсменов из этих стран выступать под нейтральным флагом. Причина такой меры – продолжающийся кризис на Украине.
Формула-1 сообщила об отмене Гран-при России.
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