Формула-1 близка к договоренности о проведении Гран-при Катара в 2021 году

Этап займет место отмененного Гран-при Австралии

Фото: fanclubmarcmarquez93.net

Организаторы Гран-при Катара и руководство Формулы-1 близки к тому, чтобы официально подписать соглашение о проведении гонки в 2021 году.

По информации Autosport, Гран-при Катара в календаре чемпионата этого года займет место отмененного Гран-при Австралии – который изначально должен был пройти 21 ноября.

Гран-при Катара будет проводиться на трассе Лосаил в Дохе. Там не первый год проходят этапы MotoGP, чемпионата мира по Супербайку, а также WTCC.

Как уже сообщалось ранее, в связи с непростой эпидемиологической ситуацией отменены могут быть и заокеанские этапы – гонки в США, Мексике и Бразилии. Ранее уже был отменен Гран-при Японии.

В связи с этим существует вероятность, что чемпионат будет завершаться пятью этапами, которые пройдут на Ближнем Востоке – в Катаре, Бахрейне, Саудовской Аварии и Абу-Даби.