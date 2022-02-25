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Формула-1 из-за военного вторжения отменила Гран-при России
В «Королевских» гонках отреагировали на агрессивный выпад в сторону Украины
Фото: Motorsport
Формула-1 на своем официальном сайте сообщила об отмене Гран-при России, который должен был пройти с 23 по 25 сентября:
Этапы чемпионата Формулы-1 посещают многие страны в мире с целью объединения разных народов. Мы наблюдаем за развитием событий в Украине с грустью и шоком и надеемся, на быстрое и мирное решение сложившейся ситуации.
Вечером в четверг руководство Формулы-1, FIA и представители команд пообщались о нашем спорте, о всех заинтересованных сторонах и пришли к выводу, что в сложившейся ситуации провести Гран-при России будет невозможно.
Ранее отказались гоняться в России Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель.
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