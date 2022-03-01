Формула-1 может провести этап на Ближнем Востоке вместо Гран-при России

Существует несколько вариантов развития событий

Фото: formula1.com

Формула-1 может провести дополнительную гонку на Ближнем Востоке в 2022 году.

Источники издания De Telegraaf сообщают, что с большой долей вероятности место Гран-при России займет этап в ближневосточном регионе. Отмененная гонка в Сочи была запланирована на 25 сентября. Пока неизвестно, пройдет ли новый этап в те же сроки.

Также существует вариант, что Формула-1 отправится в Катар, который пропускает сезон-2022 из-за проведения чемпионата мира по футболу. Другой вариант – организация второй гонки в Бахрейне. В 2020 году страна уже принимала два этапа, которые прошли на разных конфигурациях трассы.

Формула-1 сообщила об отмене Гран-при России.