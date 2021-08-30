Формула-1 намерена обсудить изменение регламента, чтобы избежать повторения ситуации в Бельгии

Результаты Гран-при были подведены по итогам одного круга за машиной безопасности

Фото: autosport.com

Спортивный регламент Формулы-1 могут изменить после Гран-при Бельгии, результаты которого были подведены по итогам одного круга за машиной безопасности.

По информации Autosport, боссы Формулы-1 хотят провести переговоры с командами и Международной автомобильной федерацией (FIA). Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали, как сообщается, согласен с мнением о том, что ситуация не является идеальной, и намерен обсудить потенциальные изменения в правилах с заинтересованными сторонами.

Один из вариантов – подводить результаты гонки, только если пилоты проехали круги в боевом режиме, либо прописать процедуру переноса Гран-при на более поздний срок. Изменения потребуют одобрения со стороны Формулы-1, FIA и команд.

«Маловероятно, что кто-либо выскажется против изменений, которые помогут избежать повторения событий в Бельгии».

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон подверг критике проведение Гран-при Бельгии.